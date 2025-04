Riecco lo svincolo di Enna, è costato 24 milioni, strada aperta ma lavori da completare

Tornano percorribili tutte le rampe dello svincolo di Enna sulla A19 “Palermo-Catania”. Questa mattina il presidente della Regione Siciliana e commissario straordinario del governo per i lavori sulla A19 Renato Schifani insieme con l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme, hanno riconsegnato al traffico veicolare l’intera infrastruttura oggetto di importanti interventi di risanamento. Da oggi, infatti, le rampe della carreggiata in direzione Palermo sono nuovamente fruibili, mentre quelle della carreggiata in direzione Catania erano già state riaperte al traffico a Ferragosto 2024. Presenti, tra gli altri, anche l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità Francesco Colianni, il responsabile della struttura territoriale di Anas in Sicilia Raffaele Celia, i sub commissari del governo per i lavori sulla A19 Lelio Russo e Sergio Tumminello, il sindaco di Enna Maurizio Antonello Dipietro.

Schifani, “Giornata importante per la viabilità

“Oggi – ha dichiarato il presidente Schifani – è una giornata importante per la viabilità della nostra Isola e per i cittadini dell’Ennese. La riapertura dello svincolo segna un nuovo passo nel percorso di riqualificazione dell’A19, arteria strategica per la mobilità e lo sviluppo della Sicilia. Come commissario straordinario del governo, sono orgoglioso di restituire ai siciliani un’infrastruttura più sicura e moderna, frutto del lavoro sinergico tra istituzioni, Anas e imprese. Ringrazio tutti coloro che, con professionalità e dedizione, hanno reso possibile questo risultato, consapevoli che ogni opera completata è un segnale concreto di attenzione verso il territorio. Continuerò a vigilare affinché si accelerino i lavori lungo tutto il tracciato, per consegnare un sistema viario efficiente e libero dai cantieri”.

La giornata delle riaperture

Quella di oggi è la giornata delle riaperture. Dopo il nuovo viadotto Salso e la corsia di andata dello svincolo di Caltanissetta Anas celebra anche la fine dell’incubo Enna “L’apertura totale dello svincolo di Enna – ha affermato l’ad di Anas Gemme – rappresenta un ulteriore e importante tassello del nostro lavoro lungo l’autostrada A19 ‘Palermo-Catania’, in collaborazione con il commissario Schifani e la Regione Siciliana. Un tracciato fondamentale per la viabilità siciliana al quale dedichiamo grande attenzione e che, anche attraverso gli interventi completati oggi, vogliamo migliorare sotto tutti i punti di vista, dalla sicurezza alla modernità. Gli investimenti Anas in Sicilia ammontano a un totale di 11,47 miliardi di euro, tra lavori in corso, di prossimo avvio e in programmazione, dei quali 1,75 miliardi per manutenzione programmata e 9,72 miliardi per nuove opere. Nel dettaglio sono in corso lavori per un valore di 4,2 miliardi di euro (tra nuove opere e manutenzione) e di prossimo avvio lavori per un valore di 860 milioni di euro”.

Le caratteristiche della strada

Lo svincolo di Enna presenta due rampe in viadotto, innestate su ognuna delle due direzioni di percorrenza dell’A19, con 28 campate in direzione Palermo e 17 campate verso Catania, due tronchi di rampa in rilevato (rampa “C” e rampa bidirezionale con piazzola di sosta) e il viadotto “Euno” di collegamento tra lo svincolo e l’intersezione a raso sulla strada statale 117 bis.

I lavori hanno riguardato la demolizione e la ricostruzione di cinque campate del sovrappasso autostradale dello svincolo e la realizzazione di nuovi impalcati in acciaio in luogo di quelli in calcestruzzo armato esistenti. Le rimanenti campate laterali sono state consolidate sotto l’aspetto strutturale, con sostituzione dei ritegni sismici.

Ancora lavori da completare

Rimangono da completare alcune lavorazioni, relative a giunti di dilatazione e pavimentazione drenante, che verranno realizzate in orario notturno per minimizzare l’impatto sulla circolazione stradale. Infine, entro l’anno si prevede di ultimare anche ulteriori interventi di risanamento delle sottostrutture dei viadotti, ma non ci saranno impatti sul traffico veicolare.

Costati ben 24 milioni, quasi dieci in più delle previsioni

I lavori di risanamento dello svincolo di Enna sono costati quasi 24 milioni di euro (9 in più della previsione iniziale di 15 e oltre 4 in più rispetto all’ultima stima che parlava di 19 milioni e 521mila euro) e si inquadrano nel più ampio piano di ammodernamento dell’autostrada, sulla cui attuazione dei tempi il presidente della Regione è stato nominato commissario straordinario. Il piano prevede un investimento totale che supera i 913 milioni di euro per un totale di 64 interventi.