Elezioni ex Provincia, tutti i candidati della Lega

Presentata ad Enna la lista della Lega con i candidati che correranno per il Consiglio del Libero consorzio, in occasione del voto di secondo livello del 27 aprile prossimo. L’evento politico è stato aperto dalla segretaria provinciale della Lega Francesca Draià, sindaco di Valguarnera Caropepe. Presenti anche il segretario regionale Nino Germanà, il deputato regionale Luca Sammartino e il responsabile regionale Enti locali della Lega Matteo Francilia.

Draià, “lavorato per una lista forte”

“Abbiamo lavorato alla costruzione di una lista forte e competitiva per l’elezione del Consiglio del Libero consorzio di Enna – afferma Francesca Draià, segretaria provinciale della Lega di Enna – mettendo in campo donne e uomini che credono nel nostro progetto politico e stanno contribuendo alla crescita della Lega nella nostra provincia lavorando ogni giorno nelle amministrazioni cittadine. Sono particolarmente soddisfatta – continua Draià – che proprio ad Enna tutti i partiti dal centrodestra si sono ritrovati uniti attorno ad un unico candidato alla presidenza del Libero consorzio sostenendo il collega sindaco di Nissorìa Rosario Colianni”.

Il segretario regionale Germanà

Per il segretario regionale della Lega Nino Germana, “ad Enna è stato fatto un buon lavoro presentando la lista di partito. E voglio ringraziare personalmente tutti i candidati che hanno deciso di scendere in campo con la lista della Lega. In questa provincia il partito è sempre più organizzato grazie anche al lavoro costante di Francesca Draìa, quale segretaria provinciale, che sta dimostrando grande capacità organizzativa e di coinvolgimento in tutto il territorio. Sono certo che il candidato alla presidenza Rosario Colianni, grazie all’appoggio di tutta la coalizione di centrodestra, centrerà obiettivo dell’elezione”.

I candidati

Questi i candidati della Lega per il Consiglio dei Libero consorzio di Enna: Enrico Scozzarella, presidente del Consiglio comunale di Valguarnera Caropepe; Francesca Ingari, consigliera comunale di Valguarnera Caropepe; Vincenzo Milazzo, consigliere comunale di Pietraperzia; Gianlorenzo Suffia, consigliere comunale Aidone; Stefania Cantella, consigliera comunale di Villarosa; Domenico Proto, consigliere comunale di Cerami; Giuseppe Castello, consigliere comunale di Sperlinga; Carmela Castrogiovanni, consigliera comunale di Nicosia; Rosario vasapollo, consigliere e assessore di Enna; Maddalena Ragalbuto, consigliera comunale di Ragalbuto.