Aidone, festeggiamenti in onore di San Filippo apostolo: al via le celebrazioni per il compatrono

Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di San Filippo Apostolo, compatrono di Aidone, la cui festa si celebra l’1 maggio e che richiama decine di migliaia di fedeli dalle province di Enna, Caltanissetta, Catania e Messina che compiono il pellegrinaggio a piedi fino ad Aidone in onore del “Santo nero”

Dopo l’avvio del novenario (mercoledì 22 aprile), il prossimo appuntamento è venerdì 24 aprile con il consueto pellegrinaggio comunitario in onore di San Filippo. Nel pomeriggio del 24 aprile, alle ore 16.30 dal crocifisso della Bellia prenderà avvio il cammino, lungo la Strada Statale 288, per un tragitto di circa 7 chilometri, scandito da preghiere e canti fino al Santuario dove avrà luogo la celebrazione Eucaristica presieduta dal parroco e rettore del Santuario, don Carmelo Cosenza; al termine della celebrazione si potranno venerare le reliquie di San Filippo.

Il 30 aprile vigilia della festa il Santuario aprirà le porte alle 7.30 del mattino per accogliere i pellegrini; Nella giornata avrà luogo l’ostensione delle reliquie e la celebrazione di diverse Messe con la presenza di diversi sacerdoti che saranno disponibili anche per le confessioni.

Alle 24 la celebrazione vigilare di mezzanotte. Per tutta la notte il Santuario rimarrà aperto. Venerdì 1 maggio il giorno della festa a partire dall’alba celebrazioni di Messe fino alle ore 11, quando avrà luogo il solenne Pontificale presieduto da Sua Eminenza il Cardinale Baldo Reina, Vicario Generale di Sua Santità Papa Leone XIV per la diocesi di Roma, concelebrato dal vescovo di Piazza Armerina mons. Rosario Gisana e dal clero locale.

Alle ore 13 la processione con il simulacro di San Filippo per le vie cittadine. L’1 giugno si concluderanno i festeggiamenti con l’evento nazionale “LA NOTTE DEI SANTUARI” e la “FESTA DEGLI AIDONESI”, quando nella serata il simulacro di San Filippo sarà portato in processione per le vie cittadine.



