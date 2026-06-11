Violenta grandinata su Aidone, colpiti mezzi e attività: il Comune avvia la conta dei danni

Una violenta grandinata si è abbattuta nel pomeriggio sul territorio di Aidone, provocando danni significativi ma, fortunatamente, senza conseguenze per le persone. A confermarlo sono fonti comunali, che nelle ore successive all’evento hanno avviato una prima ricognizione delle aree maggiormente colpite.

I danni

Il fenomeno atmosferico, caratterizzato da chicchi di grandine di notevoli dimensioni e da un’intensa precipitazione concentrata in pochi minuti, ha interessato diverse zone del territorio comunale. Numerose auto e mezzi sono stati danneggiati dall’impatto della grandine, che ha colpito carrozzerie, parabrezza e superfici esterne.

Avviata la conta dei danni sul territorio

La situazione è ora al vaglio degli uffici comunali e della Protezione civile, impegnati a raccogliere segnalazioni e a verificare l’entità complessiva dei danni. Particolare attenzione viene rivolta agli immobili pubblici e privati, le cui condizioni saranno accertate nelle prossime ore attraverso sopralluoghi mirati.

Sotto osservazione anche le aziende presenti nell’area interessata dal fenomeno, per valutare eventuali ripercussioni sulle strutture produttive e sulle attività economiche.

Il ricordo del ciclone Harry

L’episodio riporta alla memoria quanto accaduto nei mesi scorsi con il passaggio del ciclone Harry, che aveva colpito duramente Aidone. In quella circostanza il Comune fu tra i più danneggiati dell’Ennese, con pesanti conseguenze per infrastrutture, collegamenti viari e servizi essenziali.