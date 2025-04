Protezione civile, Gagliano riceve una menzione speciale

Alla maratona dei sindaci dei comuni virtuosi in protezione civile, che si è tenuto al centro fieristico di Misterbianco, il comune di Gagliano, rappresentato dal sindaco Vincenzo Giuseppe Baldi, ha ricevuto la menzione speciale per la migliore organizzazione della struttura comunale di protezione civile, la presenza di un piano di protezione civile aggiornato e conosciuto tra i cittadini, l’organizzazione di azioni di prevenzione e comunicazione sul territorio o nelle scuole, e l’uso ottimale dei mezzi di protezione civile.

Le parole del sindaco

Il sindaco ha commentato questo riconoscimento: “Il premio all’impegno dell’amministrazione è volto alla sicurezza dei cittadini, della salvaguardia del territorio, delle giuste e utili pratiche per rispondere efficacemente ai fenomeni atmosferici estremi e indirettamente rivolte alla promozione del territorio e della cultura della sua difesa e del suo giusto utilizzo”.