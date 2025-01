Gagliano, approvato il Bilancio di previsione

Il comune di Gagliano è tra i primi in Italia ad aver approvato il bilancio di previsione 2025-27, documento programmatico di fondamentale importanza per l’ente comunale.

I servizi

Sono state stanziate risorse per garantire e ampliare i servizi sociali; mantenere inalterati i tributi senza aumenti; manutenere il paese la viabilità; destinate risorse allo sviluppo economico, alle attività produttive, al commercio e alla raccolta differenziata, con particolare attenzione ai mangiaplastica. Ulteriori fondi sono stati stanziati per la cultura, le politiche giovanili e i progetti presentati in campagna elettorale. Il consiglio comunale si è svolto in assenza dei consiglieri di minoranza. Soddisfazione esprimono il sindaco Giuseppe Baldi e la sua giunta.