Salute in Comune, visite gratuite a Gagliano, 140 gli utenti controllati

Ha riscosso grande successo la giornata dedicata alla campagna di prevenzione gratuita, organizzata dall’Associazione Lilt, presieduta a livello provinciale da Milko Pavone, con il contributo economico del comune di Gagliano e dell’impresa locale Di Cataldo Srl, e con il patrocinio dell’Asp. “Salute in comune” è il nome dell’iniziativa che ha portato tre ambulatori in biblioteca comunale per offrire gratuitamente visite specialistiche ed ecografiche di senologia, dermatologia ed ecolordoppler tronchi sovraortici e arti inferiori.

Controlli per 140 persone

Tra i 140 cittadini che si sono sottoposti ai controlli, sono stati individuati alcuni casi di positività, indirizzati all’Asp per ulteriori controlli di approfondimento e avranno priorità d’accesso nel sistema sanitario pubblico.

Ambulatorio a Gagliano

Visto il grande afflusso registrato domenica scorsa, la sezione provinciale Lilt, di concerto con il comune di Gagliano, stanno pensando di aprire un ambulatorio con sede a Gagliano, trattandosi di una zona interna difficilmente collegata con i grossi centri urbani, così da consentire ai cittadini gaglianesi di eseguire visite di prevenzione in modo più facile ed economico. L’amministrazione è molto sensibile sul tema della prevenzione, per questo punta alla territorializzazione di questa attività. Per dare riscontro alle tantissime richieste pervenute, si replicherà venerdì prossimo, a partire dalle ore 15,30.