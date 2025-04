Prima il maltempo ora la morte del papa, slitta ancora l’inaugurazione del Castello

Slitta ancora l’inaugurazione del Castello di Lombardia dove sono stati ormai completati tutti gli interventi di ristrutturazione.

Appuntamento al 29 aprile, salvo imprevisti

Se il primo rinvio era stato causato dalle pessime condizioni del meteo, quello di mercoledì 23 aprile è motivato dalla proclamazione di 5 giorni di lutto da parte del Governo nazionale per la scomparsa di papa Francesco. Come fa sapere l’amministrazione, “l’iniziativa inaugurale prevista per domani al Castello si terrà martedì 29 aprile ore 17,00” salvo imprevisti.

5 giorni di lutto, sì a celebrazioni del 25 aprile

Il Consiglio dei ministri, come riporta l’agenzia AGI, ha disposto 5 giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco a decorrere da oggi, quindi fino al giorno del funerale. La decisione non comporta il divieto o l’annullamento di manifestazioni pubbliche durante il periodo in questione, purché queste siano svolte “in modo sobrio e consono alla circostanza”. Le celebrazioni del 25 aprile si terranno quindi regolarmente. Il Cdm ha invece invitato a differire gli eventi sportivi o di intrattenimento nel giorno del funerale e sulla base di questo il Coni ha comunicato che sabato ogni evento sportivo sarà sospeso, comprese le partite di calcio. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha da parte sua rinnovato l’invito a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche che si disputeranno nell’arco della settimana per onorare la memoria del Pontefice.

Musumeci commissario per i funerali

Il governo nominerà un commissario straordinario per la gestione dell’organizzazione delle esequie di Papa Francesco? “Sì, come del resto è stato in passato”. Così ha risposto ai giornalisti il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, entrando a Palazzo Chigi per la riunione del Consiglio dei ministri