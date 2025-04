Lavoro, siglato il piano per i nuovi occupati in edilizia

Grazie alla cooperazione tra Centro per l’impiego, ANCE e Scuola Edile a Enna prende avvio il piano denominato “Edilizia 2030”.

I tre partners avranno il compito di misurare i fabbisogni, diffondere alla platea di soggetti interessati (disoccupati, giovani alla prima occupazione) le esigenze di qualificazione che poi, tramite la Scuola edile e del tutto gratuitamente, saranno soddisfatte con specifici corsi di formazione pre assuntiva.

Giuseppe Nasello – Direttore del Centro per l’Impiego “Ci siamo resi conto delle criticità nel reperimento di manodopera qualificata ed abbiamo condiviso un modello operativo per favorire l’Incontro tra domanda e offerta in modo che i giovani che vogliano qualificarsi possano trovare l’occasione per formarsi e trovare occupazione stabile.”

Sabrina Burgarello – Presidente ANCE Enna ” Speriamo che giovani alle prime esperienze e disoccupati colgano l’opportunità. Le nostre imprese soffrono una carenza di manodopera qualificata che può essere soddisfatta se si riesce a far comprendere che oggi lavorare in edilizia è sempre più un lavoro qualificato e stabile”

Dathan DiDio- Vicepresidente della Scuola Edile “Un passa avanti e un modello di sinergia all’avanguardia tra istituzioni e bilateralità dell’edilizia per dare risposte ai lavoratori ed alle imprese e innalzare il livello di qualificazione.”