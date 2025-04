PIAZZA ARMERINA – I volontari di “ODV Armerina Emergenza Protezione Civile ANPAS” vi invitano all’“Armerina Emergenza DAY”, che si svolgerà domenica 27 Aprile dalle 9:30 alle 19:00 in Piazza Falcone e Borsellino a Piazza Armerina.

L’evento si inserisce nell’ambito dell’iniziativa IO NON RISCHIO, campagna permanente di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di Protezione Civile, che mira ad accrescere la consapevolezza sui rischi, naturali e causati da attività umana, a cui siamo esposti come individui e comunità, promuovendo azioni e comportamenti per prevenirli o ridurne le conseguenze.

Durante la giornata, i volontari saranno presenti per informare la popolazione sulle buone pratiche di protezione civile e sui comportamenti corretti da adottare in situazioni di emergenza.

Inoltre, sarà possibile visionare tutti i mezzi e le attrezzature in dotazione all’associazione, che rappresentano il cuore delle attività di protezione civile.

L’evento è aperto a tutti e rappresenta un’opportunità unica per conoscere meglio i rischi che interessano il territorio e per scoprire come contribuire attivamente alla sicurezza della comunità.

ODV Armerina Emergenza Protezione Civile ANPAS

Sito web: www.armerinaemergenza.com

Facebook: https://www.facebook.com/armerinaemergenza

Instagram: https://www.instagram.com/odvarmerinaemergenza/





Luogo: Piazza Falcone e Borsellino , PIAZZA ARMERINA, ENNA, SICILIA