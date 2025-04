Elezioni, affluenza all’82% alle 18

Alle 18, in occasione dell’elezione del Presidente e dei 10 Consiglieri del Libero Consorzio Comunale hanno votato 219 elettori su 265 aventi diritto. Il dato elaborato dall’ufficio elettorale dell’Ente alle 18 supera l’82 per cento.

Più uomini che donne

Sono stati 125 gli elettori di sesso maschile e 94 le elettrici. Relativamente alla classificazione in base al numero di abitanti 24 elettori appartengono ai comuni fino a 3 mila abitanti, 59 tra i 3 mila e i 5 mila abitanti, 64 tra 5 mila e 10 mila abitanti e 72 ai comuni da 10 mila a 30 mila abitanti. Il prossimo dato sarà quello definitivo e sarà elaborato dopo la chiusura del seggio prevista per le ore 22. Per le operazioni di spoglio bisognerà attendere domani con inizio alle ore 8.