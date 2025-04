Enna, che spavento con il Locri, per la salvezza mancano 90 minuti

Cicirello risponde a Leveque e l’Enna acciuffa un pari prezioso anche se sarebbero potuti essere tre punti. Ma va tenuto conto anche della determinazione dei calabresi quasi all’ultima spiaggia per la salvezza diretta contro la formazione gialloverde che ha cercato, fra i due tempi, di fare la gara per blindare definitivamente il discorso salvezza.

Si decide tutto a Pompei

A Pompei fra sette giorni, se Cicirello e compagni dovessero fare risultato pieno, in ogni caso, per la regola degli otto punti di vantaggio sul Città di S.Agata penultimo otterrebbero la salvezza senza passare dai play out.