Centrodestra, c’è chi esulta, Grande Sicilia, “siamo il primo partito”

Nonostante la sconfitta nella corsa alla presidenza del Libero consorzio ci sono partiti del Centrodestra molto soddisfatti per il risultato di lista. Tra questi, c’è certamente Grande Sicilia, il movimento tenuto a battesimo proprio a Enna che vede la fusione tra Mpa e le aree politiche riconducibili al sindaco di Palermo, Roberto Lagalla e l’ex ministro Gianfranco Micciché. Ha raggiunto il 20% dei consensi, staccando gli altri: Forza Italia si è attestata al 13,99%, FdI al 13,4%, Nuova Dc all’11,04% e Lega al 9,35%. Il Pd ha incassato il 32,51% dei consensi.

La corsa dei partiti

Era anche un confronto per testare la forza dei partiti ed il neo assessore regionale, Francesco Colianni, non ha perso l’occasione per evidenziare il successo del movimento nella competizione tutta interna al Centrodestra, uscito malconcio soprattutto per lo scontro durissimo dentro Forza Italia con l’europarlamentare Marco Falcone ed il sindaco di Nissoria, Rosario Colianni, che accusano Luisa Lantieri di aver tradito, avendo agevolato il candidato del Centrosinistra.

L’assessore Colianni, “siamo il primo partito del Centrodestra”

“Ringrazio gli Autonomisti di Grande Sicilia ad uno ad uno. Siamo il primo movimento del centrodestra in provincia di Enna, con un voto quello indiretto che non ho mai apprezzato e che invece spero presto possa restituire la capacità di scelta alla gente, cioè alle nostre comunità” ha detto l’assessore regionale Colianni.

“Il 20 per cento dei consensi degli amministratori locali, deve spingerci -dice Francesco Colianni – a rappresentare un’area ancora maggiore e su questo lavoreremo. Sulle considerazioni ovvie di questa elezione, per cui ringrazio il candidato del centrodestra e di forza Italia, così come faccio gli auguri di buon lavoro al Presidente Capizzi, non mancherà da uomo di partito quale sono, una considerazione di natura politica che espliciteremo con grande franchezza alla stampa”