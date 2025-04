Con il campionato Under 19 Misto Acsi Sicilia completa l’avvio di ben 5 campionati regionali.

Con l’inizio del campionato regionale Under 19 misto, si completa il quadro dei 5 campionati organizzati dal settore pallavolo di Acsi Sicilia dopo quelli già in itinere di Open/F , Open/M, Under 18/F Under 15/M . “ A gennaio 2025 – ci dice il responsabile regionale Acsi Sicilia di pallavolo e beach volley Agostino Vitale – poteva sembrare una vera e propria scommessa riuscire a reggere l’urto di far partire e portare a termine tutti i campionati. I numeri però ci hanno dato ragione : 40 squadre partecipanti, 7 arbitri Acsi, la prima edizione della Coppa Sicilia under 18/F che ha riscosso un successo insperato e infine la partecipazione del pubblico durante gli incontri , sono dati che consentono di continuare a percorrere sulla strada che a partire dal presidente regionale Acsi Sicilia Giuseppe Balsano e l’intero direttivo è stata tracciata puntando anche nel settore nevralgico della pallavolo siciliana. “ La Coppa Sicilia , come dichiarato , ha avuto un successo insperato con una final four che ha visto 4 squadre scendere in campo a Piazza Armerina. La città dei mosaici , difatti, ha accolto l’evento con il patrocinio del Comune e a vincere la prima edizione è stata proprio Siaz Armerina , dopo un lungo duello nella finale contro l’Athena di Campobello di Licata. A contribuire alla riuscita dell’evento il noto marchio di articoli Errea Sicilia-Calabria. “Altro fiore all’occhiello – ci dice ancora Vitale – è l’utilizzo del referto elettronico. Dopo un lungo lavoro preparatorio e di inserimento dei dati delle squadre, oggi è utilizzato dall’80% delle società partecipanti consentendoci di abbassare i tempi per la compilazione del cartaceo e commettere meno errori. “ Attualmente quasi tutte le categorie iscritte sono quasi arrivate alle semifinali e si pensa che entro il mese di Maggio saranno completati. Intanto già si pensa alla prossima stagione 202/2026 con altri progetti , altri eventi e si spera con un numero di squadre iscritte sempre maggiore.