Elezioni, Draià gongola, “per la Lega risultato inaspettato”

“Con il 9,60%, la Lega ottiene un risultato importante e inaspettato per alcuni che non credevano che la Lega avesse la forza di fare il seggio in Provincia di Enna“. Lo dice il commissario provinciale della Lega di Enna, Francesca Draià, commentando il risultato elettorale della Lega alle elezioni provinciali.

Un leghista al Consiglio provinciale

“Come commissario Provinciale non posso che essere soddisfatta del lavoro di squadra che è stato fatto da tutti, partendo dai candidati ai consiglieri che hanno sostenuto la lista e ai nostri riferimenti Nazionali e Regionali, un grazie al nostro commissario Regionale Nino Germana e all’onorevole Luca Sammartino” aggiunge Draià. Il commissario si ritiene soddisfatto dell’elezione di un suo rappresentante. “Siamo orgogliosi dell’elezione di Pino Castello consigliere comunale dii Sperlinga che saprà rappresentare al meglio il nostro progetto”