Elezioni, Pd esulta, “primo partito dell’Ennese”

Esulta il Partito democratico della provincia di Enna per il successo del candidato alla presidenza del Libero consorzio Piero Capizzi e per il risultato della lista: 4 i dem che siederanno in Consiglio provinciale su 10 seggi a disposizione.

Pd, “risultato straordinario”

“Siamo il primo partito indiscusso – spiegano dal Pd – dell’ennese, elegge come Presidente del Libero Consorzio Comunale (ex provincia) il sindaco di Calascibetta Piero Capizzi con un risultato straordinario superiore al 60%. Il partito si conferma anche prima lista (con il 32,5%) eleggendo ben 4 consiglieri su 10: Salvatore Cappa (Enna), Domenico Scavuzzo (Nicosia), Nino Di Naso (Leonforte) e Giovanni Gentile (Barrafranca)”.

Prossimo obiettivo: le amministrative a Enna

Il Pd si congratula con Salvatore Cappa, “iscritto alla segreteria del Partito Democratico di Enna e nostro Capogruppo al consiglio comunale” e pensa alla sfida elettorale a Enna. “Come circolo vogliamo ringraziare pubblicamente tutte le forze politiche di opposizione che hanno supportato il Partito Democratico contribuendo a raggiungere un risultato che fa bene sperare in vista delle sfide che ci attendono in città”.