Scultura a Enna, convegno nella chiesa di Sant’Agostino

L’Accademia Pergusea, rappresentata dalla presidente Maria Grazia Lo Iacona, organizzerà venerdì 9 maggio 2025 alle ore 18.30 presso la chiesa di Sant’Agostino, la conferenza dal titolo “Scultura a Enna tra XVI e XVII secolo”.

La partecipazione di Bertuccio

A intervenire sarà lo storico dell’arte Angelo Bartuccio, ennese di nascita e dottorando in Storia dell’arte presso l’Università degli Studi di Parma. L’evento si inserisce all’interno di un ciclo di occasioni di

approfondimento artistico, storico e culturale che l’Accademia Pergusea patrocina da anni, al

fine di recuperare la memoria del passato e offrire alla cittadinanza una maggiore consapevolezza della ricchezza artistica e culturale della città di Enna.

La chiesa di Sant’Agostino

Anche per questo l’evento del 9 maggio, che riguarderà il ricco patrimonio scultoreo in marmo e legno sparso per la città, si terrà nella chiesa di Sant’Agostino, tanto ricca quanto periferica nel centro storico

cittadino, ma non per questo meno degna di essere vissuta e conosciuta. Si parlerà dell’arte di Enna, immersi, come ogni volta in occasione di questi eventi dell’Accademia Pergusea, in uno scrigno di “bellezza minore” della città. Per la riuscita dell’evento è stata fondamentale la disponibilità della Confraternita Maria SS. Delle Grazie, nella persona del rettore Ing. Paolo Vicari, e della Parrocchia San Giorgio.