Casting Nazionale dello spot televisivo “Genitori uniti per i Figli”

Dalla campagna di sensibilizzazione nazionale alla realizzazione di uno spot televisivo.

Questa è l’idea di Davide Vinciprova, membro della delegazione nazionale “uguaglianza genitoriale e tutela delle relazioni” composta da professionisti del diritto di famiglia come avvocati, psicologi forensi, mediatori familiari ed associazioni di genitori separati, che dal 1 al 31 Maggio 2025, sarà impegnato nella selezione nazionale dei nuovi volti per la realizzazione di uno spot televisivo destinato ad affrontare uno dei temi di maggiore attualità come il rapporto tra genitori separati.

La città di Enna, sarà una delle diverse tappe nazionali ad essere stata selezionata come città di interesse per le riprese dello spot.

Il casting, previa compilazione del modulo, dei candidati selezionati verrà effettuata in data 22 Maggio ore dalle ore 16 alle 20.

Per partecipare alle selezioni, basta compilare il modulo online all’indirizzo web

Età minima richiesta: 25 anni.





Luogo: Città, Piazza Vittorio Emanuele II, 1, ENNA, ENNA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 22/05/2025

Data Fine: 22/05/2025

Ora: 16:00

Artista: Davide Vinciprova

Link: https://form.jotform.com/251155759704361