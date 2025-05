Elezioni, Dc a Colianni, “cerchi i traditori altrove”

di Giacomo Lisacchi

La Democrazia Cristiana di Enna esulta per l’ottimo risultato ottenuto confermandosi “forza solida di governo del territorio”. Un dato complessivo, quello raggiunto, che è anche “conseguenza della serietà e della compattezza del gruppo dirigente”.

Rampulla, “lealtà paga sempre”

“Un grazie di cuore a tutti, ed in particolar modo ai candidati che con il loro impegno e senso di attaccamento al partito, hanno contribuito al successo della Nuova DC con l’elezione di Antonio Pagliazzo –dichiara il segretario provinciale della Nuova Dc, Nello Rampulla-. Correttezza, impegno e lealtà alla fine pagano sempre. Incominciamo a rimboccarci le maniche in vista delle prossime consultazioni elettorali”.

“A nome mio, e in qualità di Dirigente Nazionale –commenta invece Caterina Seminara-, desidero esprimere le mie più sentite congratulazioni a tutti i candidati e a tutta la squadra della Democrazia Cristiana per il brillante, e per certi versi, inatteso risultato ottenuto nella provincia di Enna. Sono profondamente orgogliosa di ciascuno di voi e vi abbraccio idealmente, uno ad uno. Un ringraziamento particolare va ai giovani, che hanno raccolto con entusiasmo l’appello che lanciai durante il congresso cittadino di Villarosa: quello di custodire e promuovere i valori fondanti della nostra etica politica: dignità, integrità e onore. Avete tracciato una strada importante, continuiamo a percorrerla insieme. Auguro buon lavoro a tutti voi e in modo particolare al neo eletto.”.

Seminara, “Colianni cerchi i traditori altrove”

Per quanto riguarda l’accusa di “scarsa etica politica verso il centrodestra”, che l’assessore regionale Francesco Colianni fa agli amici di Cuffaro, Seminara non ci sta: “Non può fare di tutta l’erba un fascio. Cuffaro non è mai entrato nel merito dei candidati presidenti, come non l’ha fatto con i consiglieri. I cavalli in corsa sono stati liberi e senza alcuna interferenza; poi se qualcuno, per rapporti personali, o per vicinanza di scranni, lo ha votato, è stato fatto come scelta personale e non della Dc. Che Colianni cerchi i traditori altrove. I messaggi che Cuffaro inviava –aggiunge Seminara- erano chiari: “Credo sia opportuno ribadire – scriveva- che io non ho un candidato ma dieci candidati. Non sto intervenendo a favore di nessuno. Ogni nostro candidato deve correre per essere eletto, nella certezza che non c’è nessuna preferenza per alcuno. Grazie a tutti voi per l’impegno e la passione che ci state mettendo”.

Pagliazzo, “vinto lo spirito di squadra”

Soddisfatto anche il neo eletto, Antonio Pagliazzo: “Grazie a tutti voi –dice- e all’impegno che avete messo in questa competizione. Ha vinto la Dc, ha vinto la collaborazione, ha vinto lo spirito di squadra. Tutto ciò ha permesso di conquistare un seggio a punteggio pieno, che sembrava un miraggio all’inizio di questa competizione elettorale. Il merito è tutto nostro e dobbiamo goderci questo momento”.

Cuffaro, “una nuova pagina”

“La Democrazia Cristiana scrive una nuova pagina della sua storia – è il messaggio inviato da Totò Cuffaro, segretario nazionale della Dc e da Stefano Cirillo, segretario regionale -: un risultato politico chiaro, forte e carico di responsabilità. Un risultato straordinario che rafforza il nostro impegno a costruire una Sicilia dove giovani, donne e cittadini possano finalmente contare su dignità, sviluppo e libertà”.