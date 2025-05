Bilancio nel caos, Bruno, “Draià venga in Commissione”

Sulla grave situazione finanziaria del Comune di Valguarnera e sulla mancata presentazione del bilancio da parte della Giunta comunale, interviene il presidente della 3^ commissione Bilancio Angelo Bruno che convoca per chiedere spiegazioni una riunione urgente per il 5 maggio: “È ormai del tutto evidente- afferma Bruno- che la situazione finanziaria del nostro Comune è completamente nel caos. Non solo i consiglieri comunali non hanno nessuna notizia sulla predisposizione del Bilancio di previsione ma a questo si aggiunge la decadenza del collegio dei revisori dei conti, una querelle da vero avanspettacolo. Non è più tollerabile questo silenzio irresponsabile da parte dell’Amministrazione Comunale e da parte dei funzionari che sono stati più volte sollecitati a dare risposte ai consiglieri comunali. Il nostro Comune opera da moltissimi mesi senza un Bilancio, ma ormai pare essere diventata una nuova regola per Valguarnera, creando problemi all’intera comunità. Per non parlare della “collezione” dei commissari ad Acta nominati dall’Assessorato alle Autonomie Locali perché il nostro Ente è ormai

paralizzato”.

Chiarimento alla Draià

Su quali iniziative intende intraprendere così risponde: “Non posso accettare questa situazione, principalmente a tutela dei cittadini ma anche in qualità di presidente della commissione Bilancio,

Patrimonio e Tributi. Per questa ragione ho convocato un’apposita commissione per giorno 5 Maggio alle ore 16:00, in cui pretenderò che l’assessore al Bilancio, che poi è la stessa sindaca Francesca Draià

nonché il segretario generale e responsabile settore economico finanziario chiariscano definitivamente e dettagliatamente questa vicenda diventata intollerabile e vergognosa. Sono pronto a scrivere

all’Assessorato alle Autonomie Locali perché su questa vicenda non ho nessuna intenzione di indietreggiare di un millimetro”.