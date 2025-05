Sfregio ai defunti, il cimitero di Valguarnera è in condizioni pietose

Il cimitero di Valguarnera versa in condizioni pietose. Erbacce fastidiosissime fanno da parecchi mesi bella mostra di sé. Non è sicuramente un belvedere per chi vi si reca periodicamente per visitare i morti. Balza principalmente agli occhi la tomba del celebre scrittore Francesco Lanza circondata da erbacce lunghe un

metro. Non solo, ma è stato segnalato pure che il cimitero in alcune ore del giorno è rimasto incustodito per i pochi custodi a disposizione in pianta organica e da quel che si apprende anche per disfunzioni interne nell’organizzazione del personale.

Gli altri problemi

Ma non è solo il cimitero ad essere infestato, ci sono anche tante altre zone del paese che versano nelle stesse condizioni, gravi e deprecabili. E non basta ogni tanto qualche giorno di lavoro col decespugliatore per risolvere il problema. Occorre molta più attenzione ed interventi più costanti per un luogo sacro qual è il cimitero. Arriva principalmente da chi vi si reca e dai social la protesta e l’indignazione di tanti cittadini che si ritengono a dir poco delusi per le deplorevoli e pietose condizioni in cui versa.

L’indignazione

“Come cittadino che risiedo all’estero scrive un utente- mi sento indignato nel vedere sui social questa inutile vergogna dove riposano i miei amati famigliari, nel paese che ho sempre amato.” Sull’argomento sono intervenuti ripetutamente, in particolare i consiglieri D’Angelo, Greco e Bruno. Scrive quest’ultimo: “La deprecabile situazione in cui versa il cimitero è stato oggetto di segnalazione più volte da parte nostra. Ma non solo il cimitero, ma anche molte altre parti della città si presentano nelle stesse

condizioni. Non è più semplicemente un problema di immagine e decoro ma anche di salute dei nostri cittadini, considerato che il mese di maggio rappresenta la punta dell’iceberg delle allergie. Legittima pertanto l’indignazione dell’intera città”.