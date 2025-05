Case a canone equo, assegnazione a 7 famiglie

Il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, ha consegnato le chiavi di sette appartamenti di via Misericordia ad altrettante famiglie. Si tratta di abitazioni inserite nel progetto delle case a canone sostenibile per cui è stato pubblicato un avviso.

“Locazione equa”

“È stato gratificante – dice il sindaco di Piazza Armerina – vedere l’emozione delle persone assegnatarie ancora incredule per questa grande opportunità su cui lavoravamo da tempo. Stiamo riqualificando un’intera area, e soprattutto, stiamo rendendo un servizio a quanti non avrebbero avuto altre opportunità di avere una casa con un contratto di locazione equa”.

Il bando regionale, come fa sapere l’amministrazione comunale, “era rivolto a chi non avrebbe avuto la possibilità di partecipare all’assegnazione di alloggi popolari, che è altra cosa”. “Continueremo in questa direzione perché riteniamo il diritto alla casa un diritto fondamentale per tutti” conclude Cammarata.