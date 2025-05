Libero consorzio, staffetta in Grande Sicilia, si dimette Greco subentra Di Costa

Si è dimessa da consigliera provinciale Maria Greco, capolista di Grande Sicilia-Mpa, alle elezioni del Libero consorzio del 27 aprile, che farà la sindaca di Agira a tempo pieno. Al suo posto, subentrerà un’altra esponente degli autonomisti, Maria Di Costa, del comune di Nicosia.

La nota di Grande Sicilia

“Le dimissioni da consigliere provinciale dell’ On.Maria Greco rappresentano, per gli autonomisti di Grande Sicilia, una lezione di scuola politica che vale per il presente e per il futuro. In un contesto in cui i partiti, al proprio interno, scalpitano ed in cui abbiamo assistito a competizioni interne mai così rissose, Grande Sicilia ha scelto di tutelare una squadra di amministratori locali, molti di loro di giovanissima età ed in grande parte dei comuni della provincia di Enna. In una logica dell’alternanza, rispetto al protagonismo di altri, saremo al Consorzio di Enna, opposizione costruttiva nell’ interesse dei nostri territori”. Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Grande Sicilia Enna: Francesco Comito, Gaetano Catalano, Francesco Di Venti, Concetto Cucci, Grazia Altavilla, Davide Mangione, Antonio Scardilli, Roberto Mistretta, Marco Amato, Luigi Bonelli, Filippo Camiolo, Vito Stissi, Dino Vullo.

Di Costa e D’Angelo

“Un grazie, dunque, alla capolista On.Maria Greco che si dedicherà interamente al suo mandato di primo cittadino di Agira, che la pone nello scacchiere regionale tra i massimi interpreti del mondo autonomista di Grande Sicilia. Un augurio sincero a Maria Di Costa, del comune di Nicosia, che interpreterà insieme alla neo consigliera provinciale Filippa D’ Angelo la linea politica sin qui espressa con un voto che ci pone come guida del centrodestra”.