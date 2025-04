Centrodestra, frizioni a Valguarnera, stoccate di Grande Sicilia alla Lega

Dei quattro candidati locali di Valguarnera al Libero consorzio comunale, Enrico Scozzarella e Francesca Ingari per la Lega, Filippa Greco per la DC e Filippa D’Angelo per Grande Sicilia, tutti del centrodestra, solo

quest’ultima è riuscita a tagliare il traguardo. Il presidente del consiglio Scozzarella ha totalizzato solo 2 preferenze, Ingari 0, Greco 1 e D’Angelo 7.

La vittoria sul filo di lana di D’Angelo

Quest’ultima incerta sino all’ultima scheda, ce l’ha fatta sul filo di lana, per effetti del voto ponderato, pur avendo ottenuto 2 voti in meno rispetto ad altri due concorrenti della stessa lista. Grande soddisfazione per la neo consigliera provinciale: “sento il dovere di ringraziare -afferma D’Angelo- chi, con entusiasmo e spirito di gruppo, ha voluto credere nella mia candidatura, in primis tutto il movimento Grande Sicilia, l’assessore regionale Francesco Colianni e tutti i colleghi candidati e non che hanno creduto in me. Questa tornata elettorale è stata un’attestazione di stima ma, soprattutto, un banco di prova in

vista delle prossime elezioni comunali. Qualcuno credeva che, ormai, le dinamiche messe in atto nel 2020 e quelle mosse per le regionali del 2022 fossero già superate, invece il gruppo che a suo tempo si è

intestato di rappresentare le esigenze della nostra comunità, oggi realizza quella previsione e porta a casa il risultato con 2 consiglieri. Senza presunzione, sono certa di saper rappresentare il territorio mettendomi a disposizione senza lesinare impegno e voglia di fare, serena sarà la mia interlocuzione anche con le altre forze politiche purché si lavori tutti nella stessa direzione, che è quella di prodigarsi per una provincia lasciata, da dodici anni, in balia di sé stessa. Certamente- conclude- la coerenza e la lealtà oggi mi hanno permesso di ottenere il risultato che oggi Valguarnera può vantare e che io ho l’onere e l’onore di rappresentare.”

La stoccata di Grande Sicilia

Ma a fare storcere il naso a tanti sono stati le esternazioni ultime e rese a mezzo stampa, della

commissaria provinciale della Lega nonché sindaca di Valguarnera Francesca Draià. Chi non le manda a dire e tiene a togliersi qualche sassolino dalla scarpa è un esponente locale di primo piano di Grande

Sicilia, molto vicino all’MpA di Lombardo, l’ex assessore comunale Filippo Camiolo che le risponde senza mai nominarla: “Mentre altri strombazzano risultati eclatanti che li ha visti portare a casa risultati

modesti in campo provinciale ed imbarazzanti in campo locale, noi di Grande Sicilia siamo riusciti ad ottenere con serietà, dedizione e grande spirito di squadra un risultato politico chiaro e forte, che ci fa

ben sperare per il futuro, eleggendo ben 2 consiglieri, tra cui la nostra Filippa D’Angelo, attestandoci come primo partito del centrodestra. E sicuramente tutto ciò non è facile, se si considera che il movimento si è appena costituito e questo risultato vuole rappresentare una prima pagina di una nuova storia”. Per chiarezza c’è da dire però che la Lega pur essendosi classificata ultima nel campo del centrodestra, ha eletto un consigliere provinciale. Insomma, c’è sentore che le prime schermaglie per le amministrative della primavera 2026 sono appena iniziate.