Valguarnera terra di commissari, nominato Coco per il bilancio di previsione

Commissari che vanno e commissari che vengono. Chiaramente tutti a spese del Comune. Ed a Valguarnera da qualche anno è diventata un’abitudine consolidata. Questa volta è il turno di un altro, del

dottor Giovanni Coco, nominato dall’Assessorato regionale alle Autonomie locali, che si sostituisce quale commissario ad acta ai poteri del Consiglio Comunale, per l’approvazione del bilancio di previsione 2025/2027.

Il precedente

Lo stesso che nel giugno dell’anno scorso era stato nominato per il rendiconto di gestione 2023 e per il bilancio di previsione 2024-2026, con una lettera inviata al sindaco, al presidente del consiglio, ai consiglieri ed a tutti gli altri organi finanziari ha chiesto di conoscere entro breve termine lo stato di

avanzamento del bilancio 2025/2027 ai fini dell’eventuale insediamento commissariale. Il funzionario regionale infatti avrà il compito di svolgere preliminarmente le necessarie funzioni di impulso e sollecitazione per l’approvazione entro il più breve termine possibile dell’importante strumento finanziario, sostituendosi, se necessario, agli organi inadempienti.

Rendiconto approvato dal commissario Leonelli

In precedenza erano stati commissariati il rendiconto gestionale 2022 chiusosi con un deficit di circa 2 milioni e 800 mila ed approvato dal commissario Daniela Leonelli dopo più di un anno, mentre il rendiconto 2023 è stato approvato nel gennaio dallo stesso Coco dopo la bocciatura da parte

del consiglio comunale. Resta da approvare il ripiano del disavanzo di amministrazione di un milione e 600 mila euro, già predisposto dalla Giunta e che prevede la rateizzazione in due anni del deficit, ma non

ancora approvato dal Consiglio. Anche in questo caso il commissario Coco ha suonato al Consiglio comunale la campanella dando dei termini.

In ultimo, da segnalare che il presidente dell’organo di revisione dei conti, Francesca Maria Cangemi proveniente da Castelvetrano, si è dimessa dall’incarico “per ragioni di carattere strettamente personali” dandone comunicazioni al presidente del consiglio comunale ai consiglieri, al sindaco ed al segretario generale del Comune. La professionista trapanese era stata nominata, assieme ad altri due componenti in data 13 marzo 2024, con delibera del consiglio comunale.