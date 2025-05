Avvocati in agitazione, la Camera penale annuncia lo sciopero

La camera penale di Enna annuncia uno sciopero degli avvocati, nei giorni del 27 e del 29 maggio , con astensione dalle udienze penali per protestare contro la mancanza di protocolli, richiesti tante volte alla magistratura ennese, per la gestione delle udienze penali e la liquidazione dei compensi per le parti ammessi ai gratuito patrocinio.

La denuncia

Gli avvocati denunciano, in una nota, di avere richiesto i protocolli già nel mese di settembre e ora è stato richiesto la convocazione di un tavolo tecnico al presidente del tribunale di Enna. Rigettata la proposta del protocollo sulla liquidazione delle spese per il gratuito patrocinio, proposta dai magistrati ennesi, “i cui importi – scrivono gli avvocati – appaiono lesivi della dignità della professione” . Anche in questo caso è stato richiesto un tavolo tecnico.

Le criticità rilevate dalla Camera penale di Enna

La camera penale lamenta ritardi nei decreti di liquidazione delle spese mentre per l’ammissione al gratuito patrocinio vengono richieste una serie di certificazioni, eccessive rispetto a quelle previste per legge. Secondo gli avvocati, la camera penale ennese è l’unico del distretto di riferimento, quello di Caltanissetta, ad essere privo di protocolli sia sulla gestione delle udienze che per la liquidazione del gratuito patrocinio.