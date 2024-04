Camera penale, rinnovate le cariche del direttivo

Gli avvocati penalisti si sono riuniti oggi in Assemblea per rinnovare le cariche del direttivo. Confermati Sinuhe Curcuraci quale presidente, Giuliana Conte, segretario, Nunzio Buscemi, tesoriere e Marco Piazza, consigliere. Subentra a Maria La Ganga, Carlo Albero Raimondi.

La proclamazione

Il neo eletto direttivo, proclamato da PierGiacomo La Via, presidente della commissione elettorale, ha ringraziato il consigliere uscente Maria La Ganga per la preziosa opera prestata in favore dei penalisti ennesi ed accolto il neo eletto Raimondi.

La scuola territoriale

Una delle ultime attività del direttivo è stato il rinnovo del Comitato direttivo della Scuola territoriale della Camera Penale, deputata all’approfondimento, alla specializzazione ed all’aggiornamento professionale dei penalisti, affidata alla guida di Mauro Lombardo, affiancato da Agata Ciavola della Kore di Enna, quale direttore scientifico, e da Giuseppe Greco, Carmelo Lombardo, Martina Palermo e Marco Milazzo. I penalisti, prima di sciogliere l’assemblea hanno ricordato il collega Michele Caruso, prematuramente scomparso. “il Direttivo rinnova il proprio impegno in favore dell’avvocatura penale e a tutela dei diritti degli assistiti e delle garanzie processuali” si legge nella nota della Camera penale di Enna.