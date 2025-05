IDIOTA con Costantino Buttitta, teatro al Garage Arts Platform il 10 maggio

Il Garage Arts Platform presenta lo spettacolo “Idiota” con Costantino Buttitta sabato 10 maggio alle ore 21 (ingresso 10/7 euro con tessera garage 24-25, via Leonardo da Vinci 2, Enna Bassa). Regia di Emilio Ajovalasit, produzione Teatro Atlante. Posti limitati: prenotazioni scrivendo a garage.enna@gmail.com, 340 9655369 (Claudio), 366 8725778 (Mario).



“Idiota”, tratto dai capitoli V e VI de L’Idiota di Fëdor Dostoevskij con riadattamento drammaturgico dello stesso Costantino Buttitta, non è solo uno spettacolo teatrale, ma un’esperienza di immersione emotiva e filosofica. La delicatezza del linguaggio, la forza dell’interpretazione, e l’audacia della regia si combinano in un’opera capace di coinvolgere e interrogare, facendo di Dostoevskij un interlocutore vivo e necessario.



Il cuore pulsante dello spettacolo è la commovente vicenda di Marie, una giovane emarginata e disprezzata dalla sua comunità di provincia, un microcosmo di indifferenza e crudeltà dove anche Myskin ha vissuto, lottando contro la sua epilessia, contro la sua condanna di aiutare chi non si può aiutare.



I pochi oggetti nello spazio si trasformano, entrano ed escono dalla loro connotazione realistica con il dipanarsi del racconto. Non è un monologo di narrazione ma c’è un personaggio che racconta, e il pubblico, invitato in casa Epancin, o spettatore dell’ultima ora di vita di un condannato a morte, non risponde.



Gli intermezzi ritmici e i momenti surreali frammentano e amplificano il racconto, rendendo la scena un luogo di transizione tra il reale e il simbolico. La storia di Marie, con la sua carica universale di emarginazione e sofferenza, emerge come una parabola che abbatte le barriere temporali tra il testo e la contemporaneità.



