Divorzio da AcquaEnna, Comitato, “sindaci, battete un colpo”

“Meglio tardi che mai, verrebbe da dire e complimenti per la tempestività”. Lo afferma in una nota il Comitato Senzacquaenna in riferimento alla comunicazione del gestore idrico di aver provveduto allo sconto in bolletta negli anni 2021 e 2022 per i percettori del bonus idrico.

La vicenda

vicenda denunciata dallo stesso Comitato nelle settimane scorse, rendendo pubblica una lettera dell’Arera che invitata AcquaEnna a provvedere ad emettere lo sconto per una utente, beneficiaria del bonus, che aveva denunciato di continuare a pagare a prezzo pieno. “Diceva uno un tempo che a pensar male si fa peccato ma si indovina: non sarà che l’insistenza delle nostre azioni, sia mediatiche che legali, con l’inoltro di svariate richieste, tutte per conoscenza ad ARERA, avranno costretto la società, dopo immaginiamo opportuna tirata di orecchie da parte dell’Ente regolatore, a riconoscere il beneficio a chi ne aveva titolo?” si chiede, in modo retorico, il Comitato.

I dubbi del Comitato

Lo stesso Comitato pressa il gestore a provvedere al riconoscimento del bonus anche per gli anni successivi, ponendo altre questioni. “E soprattutto, visto che le somme del contributo vanno a carico di tutti gli altri cittadini con la voce “contributi di perequazione” della bolletta, come mai le somme vengono trattenute nel 2021 ed erogate nel 2025?”.

L’affondo ai sindaci

Il Comitato pone dei dubbi sulle ragioni del ritardo addotte da AcquaEnna, legato ad un problema del sotware, e pungola ancora una volta i sindaci dell’Ati sulla risoluzione del contratto con il gestore, alla luce del processo che vede alla sbarra AcquaEnna a parte dei suoi vertici.

“Non ci soddisfa però, ancora una volta, l’assordante silenzio di ATI, Comuni e Libero Consorzio. Se ci siete, cari Sindaci, soli o associati negli organismi di vostra competenza, battete un colpo, altrimenti ditelo chiaro ai vostri concittadini che non c’è la volontà di sondare l’opportunità di una rescissione della convenzione, che si presume violata in atti processuali penali”