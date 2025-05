Donna tende una trappola al truffatore e lo fa arrestare

Questa volta è stata un’anziana a tendere la trappola ad un truffatore che avrebbe voluto estorcerle del denaro con la nota truffa del finto carabiniere.

Il tentativo di truffa ad Agira

Un giovane straniero, come riportato nell’edizione di stamane de La Sicilia, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Aidone, Comune dove era stato organizzato il raggiro. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, al vaglio dei magistrati della Procura di Enna, un uomo, nelle ore scorse, avrebbe chiamato al telefono l’anziana e spacciandosi per un carabiniere le avrebbe raccontato di un incidente stradale che avrebbe causato il figlio, procurando gravi danni ad una donna incinta.

La telefonata ai veri carabinieri

Per evitare di finire nei guai, le avrebbe detto di preparare dei soldi, circa 20 mila euro, insomma il solito modus operandi abbastanza noto in provincia di Enna. Evidentemente, gli appelli delle forze dell’ordine hanno sortito degli effetti, infatti la pensionata avrebbe incaricato il marito di contattare i veri carabinieri che, una volta arrivati a casa dell’anziana, le avrebbe detto di proseguire la conversazione con il truffatore allo scopo di tendergli una trappola.

L’arresto e le indagini sui complici

La donna avrebbe così conservato dei soldi in una busta da consegnare ad un incaricato del finto carabiniere, un giovane straniero che non appena ha preso in mano la busta è stato arrestato. Le indagini dei militari sono in corso per acciuffare gli altri complici.