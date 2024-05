“Barba e cappellino”, ecco come si presenta il truffatore

Porta la barba ed indossa un cappellino il truffatore che, nei giorni scorsi, ha raggirato una anziana ennese, portandole via soldi in contanti, circa 1500 euro, e diversi preziosi di un certo valore commerciale.

Le telecamere

I carabinieri del comando provinciale di Enna, che hanno in mano le indagini, hanno prelevato i filmati delle telecamere di sicurezza della zona in cui quell’uomo è entrato in azione per provare ad identificarlo seguendo le descrizioni delle vittima, attirata in trappola dopo le notizie su un falso incidente stradale in cui era rimasto coinvolto il figlio.

Il carabiniere e l’avvocato

Ad agire sarebbero state più persone, non solo l’uomo che si è presentato nella casa della pensionata, raggiunta al telefono da due persone, spacciatesi rispettivamente un carabiniere ed un avvocato, che le avrebbero suggerito di pagare 8 mila euro per sottrarre il figlio all’arresto a causa di quel fantomatico incidente stradale.

Le messinscena

Da quanto raccontato dall’anziana, quei due uomini si sono rivolti a lei in italiano, presumibilmente per rendere attendibile quella telefonata, del resto la vittima non avrebbe avuto alcun sospetto. Insomma, la messinscena è stata curata nei dettagli, segno che si tratta di una banda organizzata.

Gli altri dettagli del truffatore

L’anziana, però, non è stata in grado di capire l’inflessione di quelle persone, nemmeno quello che è venuto in casa sua per prendere soldi e preziosi. Oltre a portare barba e cappellino, la donna ha fornito altri dettagli, che è alto tra il metro e 70 ed il metro e 75, che è tra i 30 ed in 40 anni, ed indossava una felpa di coloro con pettorina rossa.