Gioco online: confronto tra diverse giurisdizioni e regolamentazioni

Giocare online è un bel passatempo e alla portata di tutti. Però è anche molto regolamentato da diversi Stati del mondo. Una cosa molto interessante è capire come nazioni profondamente diverse hanno approcciato la tematica del gioco online e dei casino non AAMS, e perché è importante scegli solo casino stranieri affidabili nel 2025 per vivere un’esperienza di gioco sicura e trasparente.

Regno Unito e Italia

In Europa fu il Regno Unito il primo Paese a mettere mano alla questione. È, d’altronde, il luogo dove le scommesse sullo sport sono praticamente nate e quindi la questione arrivò presto sui banchi del Parlamento inglese. La regolamentazione risale al 2005 con la costituzione della UK Gambling Commission. Questo ente controlla in maniera severa tutti gli operatori autorizzati, imponendo leggi molto restrittive per proteggere gli utenti. L’approccio britannico ai casino non AAMS è particolarmente attento alla prevenzione della dipendenza dal gioco, con strumenti obbligatori per l’autolimitazione e sistemi di verifica dell’età avanzati.

Da noi, invece, il sistema è centralizzato presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha assorbito le attività dell’AAMS, precedentemente delegata alla gestione di giochi e lotterie. In Italia c’è una forte rete di connessione tra le diverse agenzie statali, in modo da garantire introiti per lo Stato e, al contempo, controllare la regolarità delle attività. Il modello italiano è però molto stringente e costoso per gli operatori che vogliono entrare nel nostro mercato.

La transizione svedese

Un caso un po' anomalo in Europa è quello svedese. Qui si è passati da un modello a stretto controllo statale a un mercato aperto anche ad altri operatori. Questo è avvenuto nel 2019, anche se il controllo sugli operatori è rimasto comunque intenso. Interessante l'adozione del registro delle autoesclusioni, che ad oggi è considerato uno dei migliori al mondo per proteggere gli utenti dai rischi della ludopatia.

La frammentazione statunitense

Spostandosi oltreoceano, gli Stati Uniti presentano un quadro frammentato dove la regolamentazione varia significativamente da stato a stato. Dopo la storica decisione della Corte Suprema del 2018 che ha abrogato il Professional and Amateur Sports Protection Act, diversi stati hanno legalizzato le scommesse sportive online proposte dai caisno non AAMS. Il New Jersey è un pioniere con un mercato fiorente e standard regolatori che bilanciano la protezione dei consumatori con opportunità commerciali. Al contrario, Utah mantiene un divieto totale su ogni forma di gioco d’azzardo dei casino non AAMS, riflettendo le sensibilità culturali e religiose locali.

I contrasti asiatici

L’Asia offre uno scenario ancora più variegato quando si parla di casino non AAMS. Singapore ha implementato un modello restrittivo che consente il gioco online solo attraverso operatori statali autorizzati, imponendo severe sanzioni per il gioco illegale. Tale approccio è accompagnato da robusti programmi di educazione e trattamento della dipendenza. In netto contrasto, le Filippine hanno sviluppato un ambiente favorevole agli operatori internazionali attraverso la PAGCOR (Philippine Amusement and Gaming Corporation), creando un hub regionale per il gioco online che genera sostanziali introiti fiscali.

Il paradiso maltese

Malta è uno dei Paesi leader al mondo quando si parla di azzardo e casino non AAMS sul web. L’autorità locale che emette le licenze e sorveglia le attività ha un impianto di leggi molto attraente per gli investitori internazionali del settore, grazie anche ai vantaggi fiscali offerti. Tuttavia, la MGA è ben nota anche per la sua severità nella revoca delle autorizzazioni nel momento in cui sono rilevate delle infrazioni. In ogni caso, il modello di Malta ha influenzato molte altre regolamentazioni in giro per il mondo.

Le licenze di Curaçao

Curaçao rappresenta una delle giurisdizioni più accessibili nel panorama del gioco online globale. Questa piccola isola caraibica del Regno dei Paesi Bassi offre un sistema di licenze per i casino non AAMS notevolmente più economico e meno restrittivo rispetto alle controparti europee. Il governo di Curaçao opera attraverso un sistema di master license holders, che a loro volta possono emettere sublicenze a operatori di gioco online. Tradizionalmente, queste licenze hanno richiesto requisiti minimi di conformità e costi operativi ridotti, rendendole particolarmente attraenti per startup e piccoli operatori.

Tuttavia, negli ultimi anni, Curaçao ha avviato un processo di riforma del proprio sistema di licenze per migliorare la reputazione e allinearsi parzialmente agli standard internazionali. Nonostante questi cambiamenti, le licenze di Curaçao continuano a essere criticate per la limitata supervisione degli operatori e la scarsa protezione dei giocatori. Gli operatori con licenza di Curaçao possono comunque accedere a numerosi mercati internazionali, sebbene sempre più paesi stiano implementando regolamentazioni che richiedono licenze nazionali specifiche.

Qualche ultima considerazione

Il panorama normativo del gioco online sui casino non AAMS riflette un equilibrio delicato tra obiettivi spesso contrastanti: generare entrate fiscali, proteggere i consumatori vulnerabili, combattere il crimine finanziario e rispettare le libertà individuali. Le giurisdizioni più efficaci sembrano essere quelle che adottano un approccio adattivo, capace di evolvere in risposta alle nuove tecnologie e alle mutevoli aspettative sociali, mantenendo al contempo coerenza nei principi fondamentali di protezione dei consumatori e integrità del mercato.