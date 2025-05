Istituto Pavone, Draià, “nuova sede del Coc”

La sindaca di Valguarnera Francesca Draià annuncia che il 17 maggio alle 17 sarà inaugurata al piano terra dell’istituto Pavone, la nuova sede del Coc, centro operativo comunale, di Valguarnera.

Inaugurazione con Cocina

Ci sarà il direttore il direttore del Dipartimento regionale di Protezione Civile, Salvo Cocina. L’iniziativa, come precisa il capo dell’amministrazione, è stata realizzata in collaborazione con l’associazione Pantere Verdi.

La sindaca

“Questa inaugurazione – dice Draià – rappresenta in pieno l’importanza della collaborazione tra l’associazione di volontariato di Protezione Civile di Valguarnera e il nostro Comune. E’ una data storica perché fino ad ora il nostro comune non aveva avuto una vera ma soprattutto operativa sede Coc. Siamo orgogliosi di questo importante passo in avanti e orgogliosi anche di tutti i volontari che ogni giorno supportano l’ente in diverse attività di Protezione Civile”