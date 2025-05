Via Pergusa, Scillia, “aperta l’area Camper”

L’Assessore alla Viabilità e alla Mobilità, Biagio Scillia, annuncia l’apertura ufficiale dell’area Camper di Enna, situata in Via Pergusa (traversa di accesso all’autoparco comunale). La nuova area, completa di tutti i servizi necessari, è ora pienamente operativa e a disposizione sia dei turisti in visita nella nostra città, sia dei cittadini di Enna che amano viaggiare in camper.

L’assessore Scillia

“Finalmente – dichiara l’assessore Biagio Scillia – siamo riusciti a rendere attiva e completa di tutti i servizi questa area Camper, offrendo un luogo di sosta funzionale e confortevole. Un traguardo importante per la nostra città e per il turismo locale. Un lavoro portato avanti con impegno insieme all’assessore Rosario Vasapollo e per volontà condivisa di tutta l’Amministrazione comunale”.

Vasapollo, “esigenze dei camperisti soddisfatte”

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa anche l’assessore Rosario Vasapollo: “Abbiamo voluto realizzare uno spazio che rispondesse concretamente alle esigenze dei camperisti, puntando sulla qualità dei servizi e sull’accoglienza. Questo progetto arricchisce l’offerta turistica di Enna e rende la nostra città ancora più attrattiva e ospitale”.

L’area Camper rappresenta un ulteriore passo in avanti nella valorizzazione dell’accoglienza turistica di Enna, offrendo nuove opportunità a chi sceglie di scoprire le bellezze del territorio in libertà e sicurezza.