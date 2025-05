Dove il vermut è di casa: apre a Palermo “Vermuteria”

Dopo il successo del cocktail bar “I Corrieri” e della pizzeria “Caddìa – Condivisioni culinarie”, il trio di imprenditori palermitani Giuseppe Costanza, Gioele Errera e Giorgio Naselli torna a scommettere sul centro storico di Palermo. Il 14 maggio inaugura Vermuteria, un locale innovativo dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione del vermut, il celebre vino infuso con erbe e spezie nato a Torino nel Settecento. Attraverso il suo format unico e sofisticato, Vermuteria si presenta così come un’esperienza nuova e innovativa per gli amanti del bere raffinato, portando a Palermo una vasta selezione di vermut, dalle etichette più classiche a quelle più moderne e ricercate. Ogni bottiglia è scelta con attenzione per offrire un’esperienza unica che celebra la storia e la complessità di questa bevanda iconica.

Accanto al vermut, una selezione di vini pregiati, con etichette locali siciliane e internazionali e, per gli amanti dei cocktail, non manca una piccola proposta di drink esclusivi a base di vermut, perfetti per chi vuole qualcosa di diverso dal solito.

In accompagnamento alle bevande, piatti semplici e golosi che completano l’offerta del locale: taglieri di salumi e formaggi e le immancabili focacce di “Caddìa”, punto di riferimento per la pizza palermitana. Ma Vermuteria non si limita all’esperienza serale: per gli amanti del light lunch, propone anche piatti freschi e gustosi, ideali per un pranzo sano e veloce senza rinunciare al gusto, da consumare al suo interno o nel proprio dehors nella piazzetta prospicente.

Uno degli aspetti più distintivi di Vermuteria è la sua identità come listening bar, uno dei primi a Palermo a offrire questa tipologia di format, secondo un concetto che affonda le radici nella cultura musicale degli anni ’50 e ’60. Non si tratta di un semplice locale dove la musica è in sottofondo: qui la musica è protagonista, con set dal vivo e una consolle che trova spazio in sala con giradischi e vinili pensata per creare un coinvolgimento autentico. Ogni serata diventa così un evento musicale unico curato nei minimi dettagli, attraverso suoni che vanno dal jazz all’elettronica, passando per sonorità più sperimentali, per soddisfare tutti i gusti e creare un’ambientazione perfetta per ogni momento della serata.

Vermuteria non è solo un locale dove bere bene, ma un luogo dove ogni dettaglio è studiato per trasportare il pubblico in un viaggio multisensoriale. L’atmosfera seducente, le luci soffuse rosse, le tende di velluto simili a sipari e gli specchi retrò contribuiscono a creare un ambiente teatrale e affascinante. A questo si uniscono gli arredi moderni, con tavoli e lampade di design e un grande bancone di mescita dove è possibile scoprire la selezione di vermut e vini scelti con cura.

Con Vermuteria, Palermo acquisisce una nuova dimensione dell’ospitalità, dove il buon bere e la musica di qualità si uniscono per creare un’esperienza senza pari.

I Corrieri Group: una storia di passione e qualità

Il gruppo de I Corrieri, fondato da Giuseppe Costanza, Gioele Errera e Giorgio Naselli, nasce con l’intento di portare in Sicilia l’autenticità e la qualità dei prodotti locali, offrendo esperienze gastronomiche che fanno della cura dei dettagli e dell’eccellenza la loro forza.

I Corrieri è un locale che ha conquistato Palermo per la sua proposta di cocktail di alta qualità. Il gruppo ha saputo creare un ambiente conviviale e raffinato, diventando uno dei punti di riferimento della mixology palermitana e siciliana in generale.

Caddìa – Condivisioni culinarie è una delle pizzerie palermitane più note, grazie a un’offerta di pizze irresistibili con impasti ricercati e ingredienti freschi e di alta qualità che rendono ogni morso un’esperienza unica. Il tutto gustato in un ambiente caldo e accogliente e coadiuvato da un servizio di sala cordiale e professionale, entrambi aspetti che contribuiscono a riflettere l’attenzione per i dettagli e la cura dell’ospitalità.

Con il successo ottenuto con I Corrieri e Caddia, il gruppo ha costruito una solida reputazione nel panorama gastronomico palermitano, creando spazi dove l’amore per il food&wine e la convivialità sono al centro.

Vermuteria è solo l’ultimo capitolo di una storia imprenditoriale di successo che non si ferma qui.



Vermuteria

piazza Cattolica n. 5, 90133 Palermo

Telefono: 320 6256451

Mail: vermuteria@icorrierigroup.it

Orari di apertura: 12-16 / 18-02

Giorno di chiusura: mai

Ferie: variabili

Carte di credito: tutte tranne American Express

Social: FB – Vermuteria by i Corrieri / IG – @vermuteria.icorrieri

