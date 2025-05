Messina, “il nuovo papa conosce il mio caso, gli chiederò giustizia”

Chiederà giustizia al nuovo papa Leone XIV Antonio Messina, l’archeologo ennese dalla cui denuncia è scattata l’inchiesta per violenza sessuale su minori nei confronti di don Giuseppe Rugolo, condannato in primo grado dal Tribunale di Enna.

“Ha ricevuto il mio dossier”

“Già Prefetto del Dicastero per i Vescovi, conosce bene il caso, dopo aver ricevuto il mio dossier su Rugolo, Gisana e Murgano nel marzo del 2024” spiega Antonio Messina che, nei giorni scorsi, ha manifestato tutto il suo rammarico per la scomparsa di papa Francesco che gli aveva concesso un’udienza privata per parlare della sua drammatica vicenda.

La richiesta a Leone XIV

“Non conosco bene le vicende che lo riguardano, ma so che, certamente, a lui rinnoverò la mia istanza di giustizia, quella stessa giustizia che ha pronunciato dalla loggia delle benedizioni in Piazza San Pietro dopo la sua elezione” spiega l’archeologo ennese.

“A chi mi chiede, con una certa sfacciataggine, di fare silenzio, io ribadisco che sono vivo e, pertanto, continuerò a parlare e a lottare” chiosa Messina.