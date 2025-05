Incidenti stradali per droga e alcool, un piano del Comune per arginarli

È stato approvato ed è già stato avviato il progetto per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto agli incidenti stradali da alcol e droga correlata.

Progetto presentato al Comune

In particolare, il progetto, che è stato denominato “A Putia do Cori. Botteghe artistiche per NO a droga e alcol e SI alla Vita”, presentato dal Comune di Enna e approvato dal Dipartimento Politiche Antidroga del Ministero dell’Interno con un finanziamento pari ad 350 mila euro, mira a prevenire e contrastare ogni forma di incidentalità stradale causata dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e a potenziare l’attività di controllo su strada, con particolare attenzione ai giovani.

Scillia, “prevenzione è arma vincente”

“Le attività in essere – spiega l’Assessore con delega alla Polizia Locale Biagio Scillia – nascono dall’idea che la prevenzione sia l’arma vincente su cui investire nel breve, medio e lungo termine, in maniera permanente e continuativa. Tutto ciò nella convinzione che attività di prevenzione e sensibilizzazione coordinate e vigorose, finalizzate all’educazione e soprattutto alla consapevolezza dei rischi legati all’assunzione di alcol e droghe e la sicurezza stradale, portano a positive ricadute in tema di incidenza degli incidenti stradali e, più in generale di qualità della vita”.

Quali sono le attività

In sintesi, le attività previste da progetto e attualmente in corso sono: diffusione di questionari volontari ed anonimi; dialogo e interazione con professionisti presso istituti scolastici e strutture specifiche;

campagna Informativa con l’ausilio di messaggi e video dimostrativi; lezioni e laboratori.

I controlli della Polizia locale

Le ultime azioni previste sono relative ai controlli della Polizia Locale e Polizia Stradale presso il territorio ennese. Controlli a scopo preventivo e non sanzionatorio, effettuati in diverse ore della giornata (principalmente controlli serali) presso i principali centri di aggregazione e ritrovo giovanili. “Una più ampia strategia di prevenzione per la tutela della sicurezza pubblica – conclude l’Assessore Scillia – comprende una forma di sensibilizzazione indiretta, rendendo consapevole il cittadino anche nelle procedure di controllo effettuate dalla Polizia Stradale e dalla Polizia Locale”. Tali controlli sono effettuati sia per i guidatori che per i pedoni, con le attrezzature già in possesso e con quelle acquistate nell’ambito progettuale, ogni fine settimana.