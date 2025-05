L’ape maia al Sicilia outlet village, laboratori gratuiti alla scoperta dei fiori e della natura

Imparare a rispettare le api, giocare con la natura e scoprire i fiori in compagnia di Ape Maia. Sabato 17 e domenica 18 maggio a Sicilia Outlet Village per le famiglie passeggiare tra i 170 negozi dei brand nazionali e internazionali, oltre ad essere una piacevole occasione per fare shopping, potrà diventare un’avventura per trascorrere con i bambini qualche ora di divertimento partecipando alle attività ludiche organizzate in una vivace area dedicata all’infanzia.

Mentre nelle vetrine sbocciano le collezioni primavera-estate e cresce la voglia di rinnovare l’outfit, tra nuove proposte beachwear e tante occasioni da cogliere a prezzi outlet, negli spazi aperti del Village per i più piccoli ci sarà la possibilità di stupirsi nel colorato mondo di Ape Maia grazie a speciali attività di edutainment.

Il dolce laboratorio fiorito sarà gratuito e accessibile a tutti dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 15.30 alle 19. Le attività culmineranno – domenica 18 maggio – quando gli eroi dell’infanzia di molte generazioni Maia e Willy, dalle 11 alle 19, incontreranno i bambini per il Meet & Greet e saranno anche disponibili per fare delle foto ricordo.