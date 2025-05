A Enna si celebra la terza edizione dello Yoga Day Festival

Nella Giornata Internazionale dello Yoga, fissata per il 21 giugno, nata per far conoscere e celebrare i benefici esteriori ed interiori di questa pratica millenaria, ad Enna si celebra la III edizione dello Yoga Day Festival, in contemporanea ai festeggiamenti dell’International Yoga Day in tutto il mondo.

Come ogni anno il festival delle discipline olistiche rappresenta una straordinaria occasione di incontro e di connessione sia fra praticanti esperti che curiosi, giovani e famiglie. Come location è stata scelta Villa Pastorelli a Pergusa, con 5 Aree pratiche/laboratori, tutte attive nello stesso momento con attività di gruppo e trattamenti individuali.

Quest’anno il festival fa un salto in avanti con ospiti rilevanti nel mondo dello yoga. Tra questi Gabriella Giubilaro insegnante di rilievo internazionale di Iyengar® Yoga. Margherita Badalà, fra i primi ad apprendere il metodo Feldenkrais in Italia e nota ricercatrice di balli tradizionali del Sud Italia. Cristina Chiummo, fondatrice di Ashtanga Shala Sicilia. Giulia Gualdi psicoterapeuta clinica e insegnante di Zen warriori. Il gruppo Bhakti Marga con pratiche induiste devozionali che spaziano dal canto alla filosofia. Carmela Palumbo, progettista del benessere negli spazi pubblici e privati.

La scuola per operatori Shiatsu Il Dojo con insegnanti e operatori presenti. E poi tanti tanti nomi e discipline, con accento sempre all’evoluzione cioè alla crescita dell’individuo e della comunità. Non mancheranno la musica, siciliana e medicina interpretata dal Duo Sikelia, il relax nell’;area massaggi, le curiosità fra gli stand del bazar olistico, il divertimento per i giovani con l’AcroYoga, il cibo leggero e gustoso, le sorprese. Il Festival accoglie praticanti esperti di tutte le discipline che vogliano affinare la pratica e fare rete, ma anche persone che ogni anno si avvicinano per la prima volta al queste esperienze, a tutte le età.

Con un approccio gioioso e concreto, la giornata del Festival è disegnata per essere occasione di riduzione dello stress, di conoscenza spirituale e pratica, di socializzazione, scoperta di stili di vita e consapevolezza. L’evento, inclusivo e accessibile a tutti, accoglie anche famiglie con bambini, per i quali ogni anno vengono ideate attività ludiche ed educative diverse. I genitori possono partecipare alle attività in programma contando sul supporto dell’organizzazione, ma anche passare del tempo di qualità con i bambini in modo spensierato.

Info e prenotazioni sul sito info@yogadayfestival.it