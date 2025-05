Separazione da AcquaEnna, apertura anche del sindaco di Agira

“Aderisco all’invito del Comitato senza Acqua Enna dí approfondire la problematica della risoluzione del contratto con il gestore cui ha già aderito il Sindaco Di Pietro”. Lo ha scritto in un post sulla sua pagina social il sindaco di Agira, Maria Greco, che, come ha fatto stamane il primo cittadino di Enna, Maurizio Dipietro, ha lanciato un invito ai colleghi dell’Ennese. “ Apriamo una discussione all’ interno dell’ATI sulle problematiche sollevate dal Comitato dando mandato a un legale per valutare l’utile esperimento dell’azione giudiziaria”.

La nota del Comitato Senzacquaenna

Prima del messaggio del sindaco di Agira, il Comitato Senzacquaenna ha diffuso una nota per ringraziare il sindaco di Enna che ha aperto all’ipotesi della rescissione del contratto con il gestore e contestualmente ha lanciato l’ennesimo appello agli altri primi cittadini.

“Pensiamo che la gravità delle contestazioni avrebbe dovuto far saltare sulla sedia tutti gli amministratori pubblici coinvolti, se realmente hanno a cuore l’interesse dei cittadini, vessati da bollette altissime ed ingiuste e, probabilmente, soggetti ad un servizio non rispettoso degli obblighi assunti” sostengono dal Comitato Senzacquaenna che ricorda l’imminente processo che vedrà alla sbarra la società ed alcuni suoi manager.

L’appello agli altri sindaci ed al Libero consorzio

“Cosa aspettano gli altri amministratori pubblici del territorio a muoversi? Il Libero Consorzio, oggi formalmente ricostituito, ha intenzione di porre la questione nei giusti tavoli? E’ lecito che un concessionario possa svolgere la propria attività, delicata sotto ogni profilo, esigere bollette altissime, nel pieno disinteresse di chi deve controllare?”