Consulta dell’Agricoltura di Valguarnera, fissati gli obiettivi

Si è insediata ieri pomeriggio nella sala Giunta la consulta dell’agricoltura di Valguarnera. “Era uno degli obiettivi dell’amministrazione costituire questa consulta che ponesse al centro dell’azione amministrativa il mondo agricolo, degli allevatori e puntasse alla promozione dei nostri prodotti” spiega, in una nota, la sindaca di Valguarnera, Francesca Draià, presidente della stessa Consulta.

I componenti della Consulta

A comporla due esperti agronomi Vincenzo Serravalle e Giovanni La Martina, in rappresentanza delle associazioni di categoria Giovanni Giarrizzo del FAI, e Adriana Lombardo, in rappresentanza del Gal, gli imprenditori agricoli Giuseppe Parisi e Stefano Indovino e in rappresentanza delle associazioni Franco Palermo della Società Agricola Rurale e il Consigliere Lorenzo Scarlata.

Gli appuntamenti

In programma c’è l’organizzazione della 1^ festa dell’agricoltura e la 5^ edizione della Sagra dello Zafferano.