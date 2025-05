Diventare un agente immobiliare, corso della Confcommercio

Confcommercio Caltanissetta-Enna apre ufficialmente le iscrizioni per il nuovo corso di abilitazione alla professione di Agente Immobiliare, riconosciuto dalla Regione Siciliana.

Un’opportunità concreta per chi desidera intraprendere una carriera nel settore immobiliare, sempre più dinamico e strategico per l’economia del territorio.

Il percorso formativo, che potrebbe partire già il prossimo mese, è pensato per venire incontro alle esigenze di chi lavora o ha difficoltà a seguire lezioni esclusivamente in presenza: il corso si svolge infatti al 50% online e al 50% in aula, presso le sedi territoriali di Confcommercio. Una formula flessibile, ideale per conciliare studio, lavoro e impegni personali, senza rinunciare alla qualità della formazione.

Perché scegliere questo corso?

Riconoscimento ufficiale: il corso è abilitante e conforme ai requisiti previsti dalla normativa regionale per esercitare la professione di agente di affari in mediazione. Docenti qualificati: le lezioni saranno tenute da esperti del settore con una lunga esperienza sul campo.

Al termine del corso, i partecipanti che supereranno l’esame finale potranno iscriversi al registro della Camera di Commercio e operare legalmente come agenti immobiliari, una figura oggi sempre più richiesta sia nel residenziale che nel commerciale.

Come iscriversi Le iscrizioni sono già aperte e i posti limitati. È possibile richiedere informazioni o prenotare il proprio posto contattando gli uffici di Confcommercio Caltanissetta Enna.

Per informazioni e iscrizioni:

Tel: 0935 500971 – 0934 21626

Email: caltanissettaenna@confcommercio.en.it

