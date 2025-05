Divorzio da AcquaEnna, apertura pure di Draià

Dopo le adesioni del sindaco di Enna Maurizio Dipietro e della collega di Agira Maria Greco all’invito del comitato civico Senz’Acqua Enna, per aprire una discussione all’interno dell’ATI in merito alla revoca del contratto trentennale con AcquaEnna, anche la sindaca di Valguarnera Francesca Draià apre

all’iniziativa.

La dichiarazione di Draià

Con una breve nota infatti dichiara: “Comunico che sono pronta ad approfondire la problematica della risoluzione del contratto con Acqua Enna, cui hanno già aderito i colleghi Dipietro e Greco. Avevo già in passato comunicato le mie idee in tal senso, sempre nel rispetto delle procedure e delle carte”. In effetti nei mesi precedenti Draià, in particolare durante la crisi idrica della scorsa estate, sollecitata dai consiglieri di opposizione e da larga parte della cittadinanza, aveva manifestato tale idea.