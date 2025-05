San Francesco in Fest, clou con la sagra della porchetta

La Parrocchia di San Francesco di Paola e l’Associazione Cultura e Territorio “Liborio Marotta” di Valguarnera sono gli organizzatori del San Francesco in Fest 2025. Una festa che ha avuto inizio il 7 maggio e si concluderà domenica 18. Un’occasione per condividere attraverso diverse iniziative, momenti di festa, arte e fede.

Il programma

Il clou sarà sabato 17 e domenica 18, ma già martedì c’è stata la processione della Madonna di Fatima, molto sentita e partecipata da tanti fedeli e devoti. C’è da dire comunque che la Parrocchia da mesi ha assunto nuovo vigore e partecipazione, grazie soprattutto a don Salvatore Cumia responsabile della stessa. Ecco i momenti salienti del prossimo weekend: sabato 17 maggio: ore 18,30 partecipazione della fanfara dei bersaglieri dell’Etna” sez. A.N.B. Belpasso diretta dal capo fanfara bersagliere Salvo Tumello; a seguire deposizione della Corona e onori presso il Monumento dei Caduti e subito dopo sfilata a passo di corsa per le vie cittadine. Ore 19,30 festa per bambini con letture, laboratori di disegno, gonfiabili e la

partecipazione del maestro Antonio Buscemi. L’animazione con musica, a cura dell’associazione, avverrà in piazza col. Tuttobene.

La sagra della porchetta

Uno dei momenti più attesi alle 20,30 sarà la festa della porchetta con degustazione gratuita di pane e porchetta. La mattina di domenica 18 maggio 2025 avverrà l’esposizione e la sfilata di auto storiche con

passaggio dalla parrocchia di San Francesco di Paola per la benedizione con la reliquia di San Francesco. Ore 13 pranzo con tutti i parrocchiani e saluto ai frati francescani ospiti da diversi giorni a Valguarnera. Ore 16, in collaborazione con la Parrocchia di San Giuseppe, ci sarà una seconda sfilata folkloristica con cavalli bardati a festa, carretti siciliani e gruppi, a cura dell’associazione “patriarca, folclore e tradizione”. La manifestazione si concluderà alle 19,30 con la processione del simulacro per le principali vie cittadine, accompagnata dal gruppo musicale “Amici della musica”.