Torneo d’arco storico “La freccia spezzata”, tutti i premiati

Sono stati tanti gli ennesi che domenica scorsa, 11 maggio, si sono distinti nel terzo memorial “La freccia spezzata”, torneo di arco in abiti medievali, organizzato dagli Arcieri medievali Federico II di Enna, all’interno delle manifestazioni della Settimana europea federiciana 2025.

Il gruppo di sportivi appassionati di arco storico, presieduto da Giuseppe Polizzotto, ha radunato alla Villa Torre di Federico di Enna sessanta arcieri provenienti da diverse parti della Sicilia. La gara si è aperta con il rito della benedizione degli arcieri che si è tenuto nella chiesa di San Sebastiano. “Un’occasione per incontrarsi con vecchi amici e nuove conoscenze, ma anche per far conoscere le bellezze e le specialità gastronomiche della nostra terra”, ha commentato Polizzotto, precisando che i premi consegnati ai vincitori sono stati – oltre che pergamene personalizzate – manifatture artigianali a tema federiciano e bottiglie di “Vino degli arcieri”, una produzione originale imbottigliata per l’occasione.

Le compagnie presenti al torneo, tutte associate Lias- Asi, hanno gradito. Hanno partecipato gli Arcieri del Castello, Arcieri della Valle (Montedoro), Gruppo storico medievale di Enna, Arcieri di Racì (Santo Stefano di Camastra), Arcieri Aluntini (San Marco d’Alunzio), Amalac, Associazione medievale arcieri lanciatori di asce e coltelli (Montalbano Elicona), Arcieri del Castiglio (Gela).

TUTTI I VINCITORI

Arco storico dame

I posto Loredana Ferrante, Arcieri medievali Federico ll, Enna

II posto Maria Mangione, Arcieri medievali Federico ll, Enna

III posto Marisa Barbera, Arcieri del Castello, Enna.

Arco storico messeri

I posto Massimo Valera, Arcieri del Castello, Enna

II posto Giuseppe Polizzotto, Arcieri medievali Federico ll, Enna

III posto Michele Milano, Arcieri del Castello, Enna.

Foggia storico dame

I posto Carlotta Palermo, Arcieri medievali Federico ll, Enna

II posto, Mariarita Primofrutto, Arcieri della Valle, Montedoro

III posto Irene Vaccaro Irene, Arcieri medievali Federico ll, Enna.

Foggia storico messeri

I posto Michele Calà, Arcieri della Valle, Montedoro

II posto Antonino Pisa, Arcieri della Valle, Montedoro

III posto Mario Mancuso, Arcieri del Castello, Enna.

Arco tradizionale dame

I posto Oksana Karpyshyna Arcieri Aluntini, San Marco d’Alunzio

II posto, Antonella Vinci, Arcieri Amalac, Montalbano Elicona

Arco radizionale messeri

I posto Massimo Furnari, Arcieri Amalac, Montalbano Elicona

II posto Salvatore Tortorici, Arcieri Aluntini, San Marco d’Alunzio

III posto Antonio Notaro, Arcieri Aluntini, San Marco d’Alunzio.

Juenis

I classificato Alessandro Lombardo, Arcieri del Castello, Enna.

Parvus

I classificato Lorenzo Rizzuto, Arcieri medievali Federico ll, Enna

II classificato Ettore Saladino, Arcieri medievali Federico ll, Enna.

Pueri

I posto Mattia Valera, Arcieri del Castello, Enna

II posto Giorgio Greco, Arcieri medievali Federico ll, Enna

III posto, Sara Lombardo, Arcieri del Castello, Enna

IV posto, Gaia Rizzuto, Arcieri medievali Federico ll, Enna.