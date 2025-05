Grassia nuovo vice vicario del prefetto di Enna

Il viceprefetto Alberto Grassia ha assunto le funzioni di Vicario del Prefetto di Enna. Originario della provincia di Catania, è laureato in Giurisprudenza, abilitato all’esercizio della professione di avvocato e dottore di ricerca in diritto amministrativo.

La carriera

Entrato in carriera prefettizia nel 2010, ha prestato servizio inizialmente presso la Prefettura di

Cosenza. Trasferito successivamente presso le Prefetture Rimini e Siracusa ha ricoperto l’incarico

di Capo di Gabinetto del Prefetto. Nel suo percorso professionale è stato chiamato a far parte delle Commissioni per la gestione straordinaria dei Comuni di Nardodipace e Joppolo (VV), del Comune di Bova Marina, sciolti per mafia ed ha presieduto la Commissione di accesso per verificare presso il Comune di Laureana di Borrello (RC) la sussistenza di forme di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso.

Ha, altresì, espletato l’incarico di Commissario straordinario per la provvisoria gestione dei Comuni

di Cleto e di Pietrapaola (CS) fino all’insediamento degli organi ordinari.

Il benvenuto del prefetto

Il Prefetto di Enna, Maria Carolina Ippolito, ha dato il benvenuto al nuovo Vicario, formulandogli

gli auguri di buon lavoro nell’interesse dell’Amministrazione e del territorio della provincia ennese.