Verso l’Enna Pride 2025, un evento al Parco Avventura Xibet

Il Comitato Enna Pride organizza una giornata speciale al Parco Avventura Xibet, in preparazione al corteo di Enna Pride 2025, previsto per sabato 31 maggio.

Domenica 18 maggio, a partire dalle ore 10:00 e per tutto il pomeriggio, si svolgerà un evento all’aria aperta dedicato a sport, avventura e socialità, aperto a persone di tutte le età.

Le attività previste includono:

· Una sessione di difesa personale condotta dal maestro Antonio Morgano, con tecniche pratiche e consigli per la consapevolezza corporea in un contesto naturale.

· L’accesso ai percorsi acrobatici del parco, pensati sia per adulti che per bambini, per mettersi alla prova in sicurezza.

· L’esperienza della zip line, per vivere un’avventura emozionante e indimenticabile.

· Un’area food attrezzata con diversi menù tra cui scegliere per pranzare insieme. La prenotazione è gradita.

L’iniziativa fa parte delle attività preparatorie a Enna Pride 2025, una manifestazione che avrà luogo sabato 31 maggio con partenza dal Castello di Lombardia e che rappresenta un momento di visibilità, orgoglio e rivendicazione dei diritti della comunità LGBTQIA+ e delle soggettività marginalizzate.

Dettagli dell’evento:

Data: domenica 18 maggio 2025

Orario: dalle ore 10:00

Luogo: Parco Avventura Xibet – SS290 Km 43, 94010 Calascibetta (EN)

Per informazioni e prenotazioni: 09351832115 – 3295511379

Il Comitato Enna Pride invita la cittadinanza a partecipare numerosa per costruire insieme un percorso condiviso verso il pride di sabato 31 maggio.