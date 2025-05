Incendio divora un magazzino di un’azienda edile di Barrafranca

Un incendio si è originato in contrada Albana, a Barrafranca, all’interno di un capannone di circa 150 metri quadrati usato come deposito per materiale ed attrezzature edile.

I soccorritori

Il rogo è scoppiato intorno alle 14 e sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna e del distaccamento di Piazza Armerina che si stanno servendo anche di un’autobotte per provare ad arginare l’azione delle fiamme.

Le indagini

Non ci sono feriti da quanto trapela dalle prime informazioni mentre non sono ancora chiare le ragioni che hanno scatenato l’incendio su cui sono al lavoro i carabinieri.