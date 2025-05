Raccolta differenziata, Let’s Clean Up Europe al Neglia Savarese

Si è svolto, presso l’Istituto Comprensivo “F.P. Neglia-N. Savarese” di Enna, l’evento “Let’s Clean Up Europe 2025”; tale iniziativa ha rappresentato la conclusione del progetto annuale sulla raccolta differenziata, dal titolo “Uso e riuso delle risorse del Pianeta, non abuso” e fortemente voluto dal Dirigente Scolastico Maria Filippa Amaradio.

L’azione di pulizia “Let’s Clean Up Europe”, che si svolge nella stessa settimana in tutta l’Europa, è un’opportunità per sensibilizzare il maggior numero possibile di cittadini sui problemi correlati all’abbandono dei rifiuti, fenomeno che interessa tutto il mondo, Europa e Italia incluse, e per contribuire a cambiare i comportamenti di ognuno di noi.

Le Alunne e gli Alunni delle classi terze della scuola primaria, sia del plesso Neglia che del plesso Pergusa, e delle classi prime della scuola secondaria del plesso Savarese, aiutati dai loro insegnanti e forniti di guanti e sacchi, hanno pulito la zona circostante il proprio plesso scolastico sperimentando in prima persona la responsabilità della cura e della tutela del loro ambiente. “Spesso si sottovaluta il quantitativo di rifiuti che finisce negli oceani, sulle spiagge, nelle foreste e in altri luoghi della natura a causa dei modelli di produzione e consumo non sostenibili della nostra società e delle strategie di gestione dei rifiuti inadeguate; per ciò occorre contribuire alla sensibilizzazione sulla quantità di rifiuti prodotti, sull’importanza della prevenzione e della riduzione degli stessi, anche per tutelare la nostra salute! Come scrive la virologa Ilaria Capua, direttrice del One Health Center dell’Università della Florida: siamo spugne evolute, assorbiamo dall’ambiente, solo se l’universo è sano lo siamo anche noi” ha dichiarato la docente referente del progetto Rosa Termine.