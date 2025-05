ENTROTERRA, IL FUTURO E’ QUI?

COMUNICATO STAMPA

BORGHI SCULTURA ESPERIENZE

Agira 24 e 25 maggio 2025

I DISTRETTI DI IDENTITÀ: ENTROTERRA, IL FUTURO È QUI?

Case al Borgo e lo scultore Mario Termini iniziano un percorso attraverso cui condividere due esperienze parallele, che, a modo loro, hanno plasmato nuove realtà; da una parte ridando vita ad un borgo semi abbandonato, dall’altra dando forma e bellezza alla materia; il recupero dei luoghi unito alla creazione di opere d’arte.

Un percorso d’arte permanente in un luogo davvero unico, dove il talento e la sensibilità di un grande artista danno vita a nuove e intense sensazioni.

Ci troviamo ad Agira, in provincia di Enna, nel quartiere di Santa Maria, dal 2023 uno dei Borghi più Belli d’Italia.

In un piccolo borgo posto a 800 mt. s.l.m. che rischiava di “evaporare”, 23 anni fa, un ristretto gruppo di “visionari” amici, alcuni residenti e altri provenienti da diverse parti d’Italia, innamorati del luogo, avviavano un progetto di recupero sostenibile e di turismo relazionale che oggi viene ritenuto un modello in tal senso.

Lo slancio imprenditoriale degli ultimi anni è stato garantito dalla nuova generazione, “Giovani Restanti” che hanno deciso di non abbandonare questo territorio ed investire passione, tempo e denaro in un progetto in continua evoluzione.

La struttura ricettiva Case al Borgo®, un’opera a suo tempo ritenuta “irrealizzabile”, mette oggi sul tavolo la propria esperienza per stimolare idee e progetti orientati allo sviluppo del nostro entroterra e al raggiungimento di nuovi obiettivi.

Mario Termini, maestro scultore ennese, innamorato del proprio territorio, ha deciso di aderire alla proposta, mettendo a disposizione la sua sapienza e le sue opere che alimenteranno un percorso permanente di arte e contemporaneamente un laboratorio manuale e sensoriale aperto a residenti e turisti.

Il 24 e 25 maggio si darà il via a questa unione sinergica, davanti a uno degli affacci più energetici della nostra Isola, con vista sui laghi Pozzillo e Sciaguana e sulla maestosità del Vulcano Etna.

Due i momenti clou previsti nella prima giornata:

ore 16:00

TAVOLO TECNICO

I DISTRETTI DI IDENTITÀ: ENTROTERRA, IL FUTURO È QUI?

ore 19:00

INAUGURAZIONE DEL PERCORSO D’ARTE “LA FORMA DELL’ANIMA”

PERCORSO DI SCULTURE A CASE AL BORGO CON 17 OPERE DEL MAESTRO MARIO TERMINI

Questi i temi dibattuti al tavolo tecnico

✓ Percorsi replicabili nelle diverse aree interne e nei Borghi

✓ L’arte come fattore attrattivo dei Borghi Siciliani.

✓ Entroterra e nuovi modelli per aumentare la permanenza dei Turisti nell’Isola.

✓ Sviluppo dei luoghi come leva di contrasto allo spopolamento.

✓ Modello Case al Borgo, come può incidere sul sistema turistico complessivo della Sicilia.

apre il dibattito e sintetizza i risultati:

Il prof. CLAUDIO GAMBINO Presidente della DMO-UKE Sicilia Centrale

Coordina il dibattito:

FILIPPO MAUCERI, Autore e Regista Televisivo, Socio Fondatore di Case al Borgo®

COMPOSIZIONE DEL TAVOLO TECNICO:

1) CLAUDIO GAMBINO, Prof. Univ. Kore e Presidente DMO-UKE Sicilia Centrale.

SCHEMA E MODALITA’ DI GESTIONE DEL TAVOLO TECNICO. DIBATTE INOLTRE SU:

“IL RUOLO DELLA DMO-UKE PER LO SVILUPPO TURISTICO DELL’ENTROTERRA. LE COMPETENZE, LA FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE. IL FUTURO È QUI?”

2) FILIPPO MAUCERI, Autore, Regista Televisivo. Uno dei Soci fondatori di Case al Borgo.

INTRODUCE GLI INTERVENTI E DIBATTE SU:

“IL RACCONTO DEI LUOGHI E DELLE PERSONE. LA RESTANZA, I GIOVANI E VECCHI RESTANTI”.

3) On. MARIA GRECO, Sindaco di AGIRA

“CONNESSIONE FRA GLI ATTORI PRINCIPALI DI UNO SVILUPPO: PERSONE, ASSOCIAZIONI, AZIENDE, ISTITUZIONI, ESPERTI. IL TEMA DELLE INFRASTRUTTURE PRIMARIE PER RENDERE COMPETITIVO UN TERRITORIO INTERNO”.

4) PIPPO SIMONE, Vice Presidente dei BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA.

“L’ASSOCIAZIONE DEI BORGHI AL CENTRO DEI PROGETTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI. AIUTATECI A NON SCOMPARIRE: VALORIZZARE I LUOGHI E ARGINARE LO SPOPOLAMENTO”.

5) MARIO TERMINI, Scultore, protagonista di questo percorso d’Arte.

“ARTE E LUOGHI: L’ANIMA DELLE PERSONE PRENDE FORMA. LA FORMA DELL’ARTE TROVA IL SUO LUOGO: LA SCELTA DI ADERIRE A QUESTO PROGETTO.

6) VITTORIO UGO VICARI, Prof. di Storia dell’arte contemporanea, Accademia di belle arti di Catania.

“L’ARTE COME ELEMENTO CENTRALE PER RACCONTARE I LUOGHI, LE PERSONE, LA CULTURA DI UN POPOLO”.

Appendice: l’Arte del Maestro MARIO TERMINI

7) JOE SERRAFIORE, Presidente Museo di Cultura Materiale di Agira.

“Il MUSEO DI CULTURA MATERIALE, ESPRESSIONE PER CONOSCERE MEGLIO UN LUOGO, UNA POPOLAZIONE, UNA CULTURA DELL’ENTROTERRA. ESEMPI DI AMORE E VOLONTARIATO”

8) MELINA PAGANO, Presidente Pro Loco di Agira.

“LA PRO LOCO: OLTRE IL RUOLO ATTUALE, UN HUB PER L’ACCOGLIENZA ED UN COLLANTE DEI SINGOLI COMPONENTI DEL BORGO”.

QUALE ORGANIZZAZIONE E QUALE RISPOSTA DARE AGLI UTENTI.

9) MARIA CRISTINA PANTELLARO, Antropologa, Presidente di “Entroterre, il lato interno delle cose”.

“ENTROTERRE: COSTRUIRE ITINERARI TURISTICI ATTRAVERSO PERCORSI DI COMUNITA’”

10) ALBERTO MARIA BARBERIS, Business Development Manager, Coordinatore team Fondi PNRR – Equiter S.p.A. Gruppo Intesa Sanpaolo.

GLI INVESTIMENTI BUONI PER LO SVILUPPO DI UN TURISMO SOSTENIBILE. I BORGHI IN SICILIA, QUALI STRUMENTI?

11) MAURIZIO LICATA, Finanza Agevolata per Imprese, Associazioni, Consorzi pubblici e privati.

“STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA IN SICILIA, PER PRIVATI, ASSOCIAZIONI, CONSORZI. SINERGIE, PROGRAMMAZIONE, CANTIERABILITÁ. STRUMENTI INDISPENSABILI PER FAVORIRE LE SVILUPPO DELLE IDEE E DEI LUOGHI”.

12) GABRIELE CALCERANO, fondatore e Presidente di Case al Borgo, Agira.

“SVILUPPO SOSTENIBILE, COME RIDARE ANIMA E CORPO AI BORGHI, INGREDIENTI NECESSARI. E’ UN MODELLO REPLICABILE? “

13) MARIO MILLAURO, co-Amministratore di SEEASILY, Sensory Path in the Island.

“Il TURISMO RELAZIONALE COME ELEMENTO CENTRALE PER UN’ISOLA COME LA SICILIA. IL FATTORE EMOTIVO DI VIVERE UN BORGO. COME STABILIRE UNA CONNESSIONE CON I VIAGGIATORI”

14) DAVIDE CALCERANO, co-Amministratore di SEEASILY, Sensory Path in the Island.

“IL TURISMO SENSORIALE E LE EXPERIENCE COME FATTORE CENTRALE PER UNO SVILUPPO DEL TURISMO IN SICILIA. L’ENTROTERRA COME FOCUS PER CREARE EMOZIONI”

15) SALVATORE MAIO: CTS dei Borghi più Belli d’Italia e responsabile di “Agira Borghi Quality”.

“BORGHI, SCULTURA, ARTE AL CORGO DI AGIRA: È UN PROGETTO REPLICABILE NEI BORGHI?

DOMENICA 25 MAGGIO, PER L’INTERA GIORNATA, CONTINUERANNO LE VISITE GUIDATE LUNGO IL PERCORSO D’ARTE PERMANETE PRESSO LA STRUTTURA CASE AL BORGO, ALLA PRESENZA DEL MAESTRO SCULTORE MARIO TERMINI.





Luogo: AGIRA (EN) , VIA DI GESU’ – QUARTIERE SANTA MARIA, 4